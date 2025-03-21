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Царьград

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Пушков: Макрон решил возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа

Пушков: Макрон решил возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал усилия президента Франции Эммануэля макрона по сборке вокруг себя сил, которые противятся установлению мира на Украине.

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