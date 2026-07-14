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Юрий Селиванов: Журналистика без идеологии – деньги на ветер, если не хуже

Юрий Селиванов: Журналистика без идеологии – деньги на ветер, если не хуже

В бурном море корабль без руля и ветрил становится игрушкой волн и практически не имеет шансов доплыть в спокойную гавань Изображение: художник Томаш Сетовски Это несколько сложней обычного ликбеза о «косяках» СМИ.

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