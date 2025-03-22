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Аргументы и Факты

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Вулин: Сербия совершила ошибку, проголосовав за антироссийскую резолюцию

Вице-премьер Сербии Александар Вулин на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу заявил, что республика совершила ошибку, проголосовав в поддержку резолюции против России по конфликту на Украине в Генассамблее ООН.

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