Вулин: Сербия совершила ошибку, проголосовав за антироссийскую резолюцию

Вице-премьер Сербии Александар Вулин на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу заявил, что республика совершила ошибку, проголосовав в поддержку резолюции против России по конфликту на Украине в Генассамблее ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии