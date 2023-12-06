В Караганде пройдут сельскохозяйственные мини-ярмарки

В Караганде 9, 16 и 23 декабря пройдут очередные сельскохозяйственные мини-ярмарки. Жителей и гостей города приглашают приобрести продукцию местных товаропроизводителей, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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