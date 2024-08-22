Поздравление Председателя СК России с Днём Государственного флага Российской Федерации

Сегодня в нашей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. 22 августа 2024 года исполнилось 30 лет с момента подписания Указа Президента Российской Федерации, установившего этот праздник.
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