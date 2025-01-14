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Царьград

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Дмитрий Певцов расстался с театром "Ленком" после 33 лет работы

Дмитрий Певцов расстался с театром "Ленком" после 33 лет работы

Дмитрий Певцов покинул театр "Ленком" после 33 лет карьеры, о чем сообщил в Telegram. Он выразил благодарность коллегам и сообщил об удалении своей фотографии из фойе театра.

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