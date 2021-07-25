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Как девочка: секреты молодости 52-летней Дженнифер Лопес

Как девочка: секреты молодости 52-летней Дженнифер Лопес

Невероятно, но факт: Джей Ло в минувшую субботу, 24 июля, отметила 52-й день рождения! А кто даст? Латиноамериканская красавица выглядит лет на 15 моложе возраста по паспорту.

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