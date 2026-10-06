Пожар на танкере в Черном море у Сочи: столб дыма виден со всего побережья

Мощный пожар испугал жителей Сочи.В акватории Черного моря напротив Сочи загорелся танкер. Информация о возгорании судна появилась в Telegram-каналах «Осторожно, новости» и «Военный осведомитель».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Екатеринбург сбро...
- Таджик оправдал и...
- Киев и Вашингтон ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым