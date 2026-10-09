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Анжелика Агурбаш перенесла две операции на позвоночнике и вышла на сцену: «Я выиграла эту жизнь»

Анжелика Агурбаш перенесла две операции на позвоночнике и вышла на сцену: «Я выиграла эту жизнь»

Новый альбом «Любовь на разрыв» Анжелика Агурбаш представила 8 октября в столичном ресторане. К публике вышла в чёрном костюме-тройке, на личные вопросы отвечала откровенно — в том числе про две операции на позвоночнике.

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