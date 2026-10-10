Борис Васильев из МИД России заявил на II Глобальном цифровом форуме о необходимости решений МСЭ для борьбы с вмешательством Starlink в дела стран.
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Это схоже с советом О.Бендера Кисе Воробьянову обратиться в лигу сексуальных реформ.