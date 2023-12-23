Что будет с потребителями Nordgaz Furnizare, у которой отозвали лицензию 

АО "Молдовагаз" в качестве поставщика по оказанию публичной услуги обеспечения поставок природного газа начинает процедуру подписания контрактов с потребителями альтернативного поставщика, лицензия которого по решению Национального агентства по регламентированию в энергетике (НАРЭ) приостановлена на 3 месяца.