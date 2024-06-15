Атакованное хуситами торговое судно тонет

Торговое судно, на котором из-за атаки у берегов Йемена возник пожар, продолжает гореть и идёт ко дну, команда до этого была эвакуирована, сообщает в субботу, 15 июня, управление морских торговых операций Великобритании при военно-морских силах Великобритании (UKMTO).