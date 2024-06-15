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Атакованное хуситами торговое судно тонет

Атакованное хуситами торговое судно тонет

Торговое судно, на котором из-за атаки у берегов Йемена возник пожар, продолжает гореть и идёт ко дну, команда до этого была эвакуирована, сообщает в субботу, 15 июня, управление морских торговых операций Великобритании при военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

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