Путин не считает дерзким поведением операцию военных РФ в аэропорту Приштины

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не считает дерзким поведением операцию военных РФ по захвату аэропорта Приштины во время событий в Югославии 1999 года и не придает ей столь большого значения, как некоторые наблюдатели.
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