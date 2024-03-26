«Человек, чего пришел?». Приятную встречу с морским обитателем сняли на видео в Приморье

Еще одно морское животное встретили приморцы возле судоремонтного завода "Звезда" в Большом Камне. На этот раз стойкий запах тюленей сразу привлек внимание работников завода и его решили приютить, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал tulandvsevse.
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