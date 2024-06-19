Пушков поговоркой отреагировал на ссору США и Израиля из-за претензий Нетаньяху

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал поговоркой "милые бранятся, только тешатся", комментируя информацию о том, что Белый дом отменил встречу между представителями США и Израиля из-за претензий Биньямина Нетаньяху о недостаточной военной поддержке.
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