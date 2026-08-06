Сибига рассказал, как "оживить" переговоры с Россией

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине можно оживить только с помощью личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил 6 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым .
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