На верфи в Ленинградской области с 15 по 21 октября спустили на воду три пассажирских электросудна серии Ecocruiser-M — «Выборг», «Кронштадт» и «Павловск», построенных предприятием «Эмпериум».
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