Экс-глава ЦРУ назвал наземную операцию Израиля в Газе очень сложной задачей

Экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус заявил газете The Sunday Times, что Израиль столкнется с огромными трудностями во время планируемой наземной операции в секторе Газа.
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