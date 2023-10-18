Троих контрабандистов с пиломатериалами поймали на выезде из Новосибирской области

Преступники установлены и задержаны. В пункте пропуска «Павловка» пограничники ФСБ изъяли у троих контрабандистов древесину с поддельными документами на общую сумму более 1 миллиона рублей при попытке вывоза из России.
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