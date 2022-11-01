«Устрой эпичную Гу-битву!»

Из-за загадочного космического явления обитатели зоопарка мутировали в монстров-супергероев Гуджитсу, каждый из которых обладает своей уникальной суперсилой Гу и стилем боевых искусств! Мы хотим выяснить, кто же из героев Гуджитсу самый сильный: Дино Икс-Рэй или Гу Шифтерс? А пока мы решаем, кто же из них круче, расскажи: как ты думаешь, какая суперсила, герой или коллекция поможет героям Гуджитсу выиграть битву? С помощью своей коллекции Goojitzu, сделай 3-5 фото, где будут видны герои и происходящие события.