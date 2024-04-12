Пойдут на Запад. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ по всей линии фронта

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные наступают по всей линии соприкосновения, уничтожая ВСУ, пишет бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ в статье для The Print.
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