Кличко после отказа Германии поставить Taurus заявил о нехватке вооружения

Украине не хватает боеприпасов, поэтому нужна помощь, в том числе со стороны Германии. Об этом 18 января заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя решение бундестага не поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.
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