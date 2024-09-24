Алаудинов: есть доказательства создания ВСУ концлагерей в Курской области

Есть доказательства создания украинскими боевиками концлагерей в Курской области. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
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