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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кенни Эткинсон о дуэте Гарлэнд-Митчелл: «Они уже показали, что могут играть вместе»

Новый главный тренер «Кавальерс» считает, что звездные защитники могут успешно играть друг с другом. «Я вижу ситуацию так, что у нас есть два защитника уровня Матча всех звезд.

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