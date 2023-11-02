Армия проверит мигрантов на патриотизм

Скиф Туран

Если в России существует закон об альтернативной службе, то кишлачники и кавказцы там будут как раз на месте. Разбирать завалы, рыть траншеи выполнять другую не квалифицированную работу. Заодно выучат русский язык, узнают наши традиции. Главное должен быть жёсткий контроль за дисциплиной, и обучение. За малейшее непослушание отправлять на родину. Три года альтернативной службы, из этих дикарей, воспитают, что-то похожее на человека.