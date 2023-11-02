Сбежавшие из военкомата уроженцы Таджикистана обнажили недочеты в работе с новыми гражданами РФ @ Кирилл Каллиников/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Следователи возбудили уголовные дела против двух уклонистов – уроженцев Таджикистана.
Армия проверит мигрантов на патриотизм
Комментарии
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Alexander Kozlov
В таком случае в отсутствии наших мужчин они будут окучивать вас.
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1 д.
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Взяли моду всяким ублюдкам паспорта продавать
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1 д.
Скиф Туран
Если в России существует закон об альтернативной службе, то кишлачники и кавказцы там будут как раз на месте. Разбирать завалы, рыть траншеи выполнять другую не квалифицированную работу. Заодно выучат русский язык, узнают наши традиции. Главное должен быть жёсткий контроль за дисциплиной, и обучение. За малейшее непослушание отправлять на родину. Три года альтернативной службы, из этих дикарей, воспитают, что-то похожее на человека.
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1 д.
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