В Дагестане ФСБ задержала подозреваемую в подготовке взрыва на 9 Мая

Девушка — сторонница запрещенной в стране международной террористической организации, указали в ведомствеФедеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании женщины, которая планировала подорвать самодельную взрывчатку «у административного здания правоохранительных органов» в Хасавюрте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии