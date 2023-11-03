В Запорожской области заявили о стягивании ВСУ под Авдеевку сил с Времевского направления

Рогов сообщил, что ВСУ стягивают под Авдеевку части группировки «Таврия» Павел Зубов Alex Babenko/AP Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают часть подразделений оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» с Времевского направления под Авдеевку в ДНР.