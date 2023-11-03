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В Запорожской области заявили о стягивании ВСУ под Авдеевку сил с Времевского направления

В Запорожской области заявили о стягивании ВСУ под Авдеевку сил с Времевского направления

Рогов сообщил, что ВСУ стягивают под Авдеевку части группировки «Таврия» Павел Зубов Alex Babenko/AP Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают часть подразделений оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» с Времевского направления под Авдеевку в ДНР.

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Комментарии
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Лев Добрый
Бандеровцы должны помнить поговорку: &quot;Перед смертью не надышишься&quot;!👀😱😜👈
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