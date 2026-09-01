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Царьград

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Корпорация развития Камчатки анонсировала микрорайон у вулканов

Корпорация развития Камчатки анонсировала микрорайон у вулканов

На Камчатке появится новый микрорайон "Заречный" в 800 метрах от аэропорта с видом на пять вулканов. Проект включает ИЖС и многоквартирную застройку, а также парк аттракционов.

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