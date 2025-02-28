Как долго доллар будет стоить меньше 90 рублей, почему внедрение цифрового рубля отложили. Обзор Банки.ру

В 2025 году ЦБ будет пристально следить за капиталом банков, пишут «Ведомости». Банковское регулирование будет нацелено на восстановление запаса капитала, который снизился в прошлом году из-за опережающих темпов кредитования.
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