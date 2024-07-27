Оксана Самойлова ведет двойную жизнь, которую скрывает от аудитории! Совсем недавно Оксана увидела себя в турецких новостях, оказалось, там её представили как мать-одиночку по имени Айгюль, которая не только является миллионершей, но и устроила «замес с Жан-Клод Ван Даммом»… «Кто может объяснить, почему я стала Айгюль, матерью-одиночкой и миллионером?», — высказалась Самойлова, так как сама она до сих пор не понимает, что вообще происходит… Все новости блогеров смотрите в нашем тг: https://t.