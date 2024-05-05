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Де Росси об 1:1 с «Юве»: «Отличная игра. Ничьи не делают «Рому» счастливой, но у ребят есть настрой и желание, и это радует»

«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) в 35-м туре Серии А. «Мы провели отличную игру.

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