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Россия и Запад сверяют часы Судного дня

Россия и Запад сверяют часы Судного дня

«Атомная бомбардировка завершила войну, и, полагаю, другого выхода не было», — эти слова, произнесенные министром обороны Японии Фумио Кюма в далеком 2007 году, эхом проносятся сквозь десятилетия, напоминая о трагедии Хиросимы и Нагасаки.

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