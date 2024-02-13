Забывшим пароль к Apple Vision Pro пользователям теперь не нужно отправлять гарнит...

Забывшим пароль к Apple Vision Pro пользователям теперь не нужно отправлять гарнитуру в сервисПервых покупателей гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, как можно помнить, могла ждать серьёзная неприятность в случае, если они забыли пароль доступа к устройству.
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