От славы до забвения: что стало со звездами сериала «Участок»

В 2003 году на телеэкраны вышел «Участок» о жизни милиционера в российской деревне. Он полюбился отечественным зрителям в том числе за множество колоритных и веселых героев, роли которых воплотили известные актеры.
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