Антиизраильские студенческие протесты могут стать личным Вьетнамом Байдена

Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, проведя параллели с акциями против боевых действий Вашингтона в азиатской стране, что пропалестинские протесты в университетах США могут стать для Джо Байдена личной войной во Вьетнаме, сообщает «Газета.
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