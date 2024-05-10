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Картина дня. Финансы

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Антиизраильские студенческие протесты могут стать личным Вьетнамом Байдена

Антиизраильские студенческие протесты могут стать личным Вьетнамом Байдена

Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, проведя параллели с акциями против боевых действий Вашингтона в азиатской стране, что пропалестинские протесты в университетах США могут стать для Джо Байдена личной войной во Вьетнаме, сообщает «Газета.

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