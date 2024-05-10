Антиизраильские студенческие протесты могут стать личным Вьетнамом Байдена

Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, проведя параллели с акциями против боевых действий Вашингтона в азиатской стране, что пропалестинские протесты в университетах США могут стать для Джо Байдена личной войной во Вьетнаме, сообщает «Газета.