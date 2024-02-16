Месси восстановился от травмы паха и сможет сыграть в первом матче сезона МЛС

Во время международного турне «Интер Майами» Лионель Месси испытывал проблемы с пахом, однако вышел в старте на последнюю предсезонную игру против своего родного клуба «Ньюэллс Олд Бойз» из Росарио, закончившуюся ничьей (1:1).
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