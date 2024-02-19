На Украине заявили о планах продать российские активы

Украина собирается продать 691 российский актив, находящийся под санкциями. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль в ходе японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Незалежной, которая проводится в Токио.