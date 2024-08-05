Затяжные дожди придут в Нижегородскую область. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Погоды. С 5 по 9 августа показания столбиков термометров будут колебаться от +16…+18 градусов ночью до +21…+24 градусов днем.
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