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Легенда сборной Аргентины по прозвищу «Бешеный» объяснил, чем Марадона лучше Месси

Легенда сборной Аргентины по прозвищу «Бешеный» объяснил, чем Марадона лучше Месси

Легенда сборной Аргентины, бывший вратарь Уго Гатти сравнил игру Диего Марадоны и Лионеля Месси.Легенда сборной Аргентины, бывший вратарь Уго Гатти сравнил игру Диего Марадоны и Лионеля Месси.

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