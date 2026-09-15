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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин считает, что с Кучеровым и Капризовым забил бы больше в НХЛ: «Они могут на себя оттянуть игрока и отдать пас. В этом плане Бэкстрем недооцененный – таких очень мало»

Нападающий « Вашингтона » Александр Овечкин оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова и форварда « Тампы » Никиты Кучерова.

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