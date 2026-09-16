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Царьград

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Блогер Рустам Солнцев рассказал о сомнениях в браке с американкой

Блогер Рустам Солнцев рассказал о сомнениях в браке с американкой

Экс-участник «Дом-2» Рустам Солнцев, теперь блогер в США, рассказал о колебаниях на старте брака с американкой Натальей.

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