Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бобкина Татьяна
    К сожалению верить США и Европе никак нельзя Веред второй мировой войной  у нас Германией был заключен пакт о ненапад...Рютте переметнулс...
  • Бобкина Татьяна
    Думаю не за просто так раздают квартиры приезжим. Проверить надо чиновников на взятки, а заодно и  их имущественное  ...«Как надоели эти ...
  • Валерий Кривошеев
    Наконец-то подняли эту тему. Сто раз говорил на этой площадке, что все эти беды, с ваххабитами и исламскими экстремис...«Москва, бери при...

Значимый русский праздник 16 марта — Евтропиев день: приметы, запреты, суеверия

Значимый русский праздник 16 марта — Евтропиев день: приметы, запреты, суеверия

По народному календарю 16 марта отмечается Евтропиев день Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Православные христиане 16 марта вспоминают о великомученике Евтропии Амасийском, которого церковь почитает в один день со святыми мучениками Клеоником и Василиском.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх