Значимый русский праздник 16 марта — Евтропиев день: приметы, запреты, суеверия

По народному календарю 16 марта отмечается Евтропиев день Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Православные христиане 16 марта вспоминают о великомученике Евтропии Амасийском, которого церковь почитает в один день со святыми мучениками Клеоником и Василиском.