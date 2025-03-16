Значимый русский праздник 16 марта — Евтропиев день: приметы, запреты, суеверия

По народному календарю 16 марта отмечается Евтропиев день Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Православные христиане 16 марта вспоминают о великомученике Евтропии Амасийском, которого церковь почитает в один день со святыми мучениками Клеоником и Василиском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии