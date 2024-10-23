Внимание, фейк! Сегодня в Астрахани никакого отключения газа потребителям не будет

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» опровергает недостоверную информацию о ремонтных работах. Вчера в Интернете стала распространяться информация о проведении в Астрахани 23 октября с 10:00 до 20:00 ремонтных работ с полным прекращением газоснабжения потребителей города.