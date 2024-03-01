Байдена уличили в общении по шпаргалкам даже на личных встречах

Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден прибегает к использованию карточек-подсказок даже во время частных встреч с небольшими группами людей, заявил в беседе с Fox Business бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.