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Байдена уличили в общении по шпаргалкам даже на личных встречах

Байдена уличили в общении по шпаргалкам даже на личных встречах

Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден прибегает к использованию карточек-подсказок даже во время частных встреч с небольшими группами людей, заявил в беседе с Fox Business бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

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