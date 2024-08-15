Молодой командир из Брянской области проявил отвагу на поле боя

В начале августа, мотострелковый взвод, возглавляемый молодым командиром Александром Портновым из Брянской области, столкнулся с яростным сопротивлением противника при выполнении боевой задачи по смене позиции.
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