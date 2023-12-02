69 откровенных цитат маркиза де Сада

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Владимир Акулов

Де Сад был психопатом... Но иногда у него появлялись глубокие мысли : " Мы думаем , что мы свободны , когда делаем , что хотим...Но...Хотим мы НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ "... Де Сад С точки зрения современной психологии , иногда наши желания бывают неразумные иррациональные , приходящие и тьмы нашего подсознания... Но у человека разумного , НЕ ВАРВАРА , все желания контролируются РАЗУМОМ и общепринятыми конвенциональными нормами , моралью... А психопатом полностью управляют его неразумные импульсивные желания. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223120300144