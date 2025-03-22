Шансы Запада отобрать замороженные резервы России оценили

Это же надобыло додумкться,из США догодаться вывести миллиарлы,но оставить у вассалов США в Европе! Ума хватило! Почему вообще надо держать деньги заграницей,ради 0.5% доходности? Да у вас 100% забрали!

Eduard

Европа это сборище негодяев! А воруюи они потому что безнаказаность! Россия все "красные линии" чирикает.Такая народная забава,вмксто того,что бы просто ракетами пр Австрии,Германии,Франции врезать, людей жалко? А наших людей на Украине не жалко? Чем погаеая жизнь лягушатников и макаронников лучше нашей?