Шансы Запада отобрать у России замороженные золотовалютные резервы мизерные. Такую оценку в интервью РИА Новости дал главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Шансы Запада отобрать замороженные резервы России оценили
Комментарии
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Eduard
Это же надобыло додумкться,из США догодаться вывести миллиарлы,но оставить у вассалов США в Европе! Ума хватило! Почему вообще надо держать деньги заграницей,ради 0.5% доходности? Да у вас 100% забрали!
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13 час.
Eduard
Территгрию Европы еадо забирать в уплату наших дееег.Это отучии их воровать!
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13 час.
Eduard
Европа это сборище негодяев! А воруюи они потому что безнаказаность! Россия все "красные линии" чирикает.Такая народная забава,вмксто того,что бы просто ракетами пр Австрии,Германии,Франции врезать, людей жалко? А наших людей на Украине не жалко? Чем погаеая жизнь лягушатников и макаронников лучше нашей?
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13 час.
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