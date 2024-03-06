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Китай

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Китай призвал Филиппины прекратить посягательства на его суверенитет и провокационные действия на море

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай сделал строгое представление филиппинской стороне в связи с вторжением ее судов в акваторию рифа Жэньай и вновь призывает Филиппины прекратить посягательства на китайский суверенитет и провокационные действия на море.

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