Аналитик Слебода: Ошибка ВСУ под Курском привела их к огромным потерям

Политический аналитик, бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил, что текущие позиции ВСУ слишком уязвимы, и поддерживать их длительное время у украинской армии не получится.
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