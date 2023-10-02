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Кто он - самый молодой полковник, который стал командиром корпуса в 28 лет?

Кто он - самый молодой полковник, который стал командиром корпуса в 28 лет?

Полковник В.Ф. Орлов Когда 6 декабря 1944 года полковник Василий Федорович Орлов вступил в командование 6-м гвардейским механизированным корпусом 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта, то он стал самым молодым командиром корпуса в Красной Армии.

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