Кто он - самый молодой полковник, который стал командиром корпуса в 28 лет?

Полковник В.Ф. Орлов Когда 6 декабря 1944 года полковник Василий Федорович Орлов вступил в командование 6-м гвардейским механизированным корпусом 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта, то он стал самым молодым командиром корпуса в Красной Армии.